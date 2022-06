Yerseke krijgt een megakerk, maar er zijn nog vier kerken

Een van de grootste kerkgebouwen van Nederland is in aanbouw aan de rand van een Zeeuws dorp. Maar er zijn meer kerken dan de Gereformeerde Gemeente in Yerseke. De komst van Oekraïense vluchtelingen heeft ze dichter naar elkaar toe gebracht.

'Welkom namens de kerken.' Een wit bord met zwarte letters heet elke voorbijganger van harte welkom in Yerseke, namens de vijf kerken in het dorp. Onder de welkomstgroet staan de aanvangstijden van zondagse kerkdiensten genoteerd.

Of je op de vrijdag na Hemelvaartsdag ook welkom bent, is de vraag. In aanloop naar het bezoek liet de scriba van de Gereformeerde Gemeente weten dat een afspraak maken lastig was. ‘Vrijdag en zaterdag zijn wij een paar dagen weg.’

De vraag of iemand anders uit de megakerkgemeente misschien beschikbaar was, en latere mailtjes om informatie bleven onbeantwoord. Een bezoek aan het woeste en ledige bouwterrein aan de rand van het dorp vindt dan ook in eenzaamheid plaats. Het is nog rustig op de plek waar omwon..

