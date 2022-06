‘De kerk moet meer ruimte bieden aan nieuwe christelijke spiritualiteit’

De kerk is alleen volledig kerk als ze ook missionair in de wereld staat. Die boodschap domineerde op een symposium aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, maar er klonk ook relativering: missie is niet álles.

Apeldoorn

‘Ik merk dat veel Nederlandse christenen niet over Christus durven spreken. Schamen ze zich voor het evangelie? Waarom? Als ik aan deze wereld denk, zie ik dat alle mensen het evangelie nodig hebben. Ik schaam me voor iets doms, of als ik zondig. Maar Paulus zegt: ik schaam me niet voor het evangelie.’

Aan het woord is Syrisch-Nederlandse evangelist Samer Younan, actief voor Evangelie & Moslims, een organisatie die zending bedrijft onder moslims. Dinsdag stond hij in Apeldoorn in de kapel van de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Een hoofdzakelijk christelijk-gereformeerd publiek luisterde naar zijn betoog op het symposium ‘Gods missie, onze agenda?’ Zeven sprekers met uiteenlopende achtergronden vertelden hoe de kerk volge..

