Waartoe is de Gereformeerde Bond op aarde? ‘De juiste verhouding lijkt soms zoek’

Zo heel lang geleden is het nog niet eens, dat je het als kerkganger direct wist wanneer je te maken had met een ‘bondsgemeente’. Psalmen onder begeleiding van het orgel, een stevige preek, in de middagdienst steevast een leerdienst naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus.

Maar die tijd is geweest, want zeker in de liturgie is de diversiteit binnen deze orthodoxe stroming in de Protestantse Kerk (PKN) flink gegroeid. Psalmen hebben vaak plaatsgemaakt voor liederen uit verschillende bundels en ook het orgel neemt in veel gemeenten een veel minder dominante plaats in.

Ondanks die verschillen is er wel een gemene deler, zegt dominee Wim Dekker uit Oosterwolde, die vaak voorgaat in bondsgemeenten. ‘Dat zit hem in de nadruk ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .