Zo kwamen vrouwen op de lutherse kansel

Amsterdam

De afgelopen twee jaar kreeg professor Sabine Hiebsch, bijzonder hoogleraar Lutherana aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht, steeds meer respect voor de eerste vrouwelijke predikanten binnen de Evangelisch-Lutherse Kerk.

‘Deze vrouwen moesten soms jaren wachten op een gemeente en zij mochten als predikant lange tijd geen echtgenoot hebben of kinderen krijgen, iets wat van hun mannelijke collega’s niet werd gevraagd.’

Hiebsch is gastcurator van de tentoonstelling Lutherse Vrouwen op de kansel (1922-2022) die vanaf vandaag in het Luther Museum Amsterdam is te zien. Ze deed tijdens haar onderzoek in verschillende archieven en collecties verrassende ontdekkingen.

In tegenstelling tot de Nederlandse Hervormde Kerk,..

