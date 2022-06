Na twee jaar weer lichte daling ledental Gereformeerde Gemeenten

Het ledental van de Gereformeerde Gemeenten, het grootste bevindelijk-gereformeerde kerkverband in Nederland, is na twee jaar van minimale groei weer licht gedaald.

Een vrouw gaat het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld binnen.

Dat blijkt uit het Jaarboek, dat donderdag is verschenen. De Gereformeerde Gemeenten telden op 1 januari van dit jaar 107.858 leden, 73 minder dan het jaar daarvoor. Het ledental van het kerkgenootschap, dat 150 lokale gemeenten telt, groeide de afgelopen decennia al steeds minder snel. In 2018 werd voor het eerst een lichte daling genoteerd. De twee jaren daarna steeg het aantal leden weer iets, om nu opnieuw te dalen. Die stagnatie en daling komt niet geheel onverwacht, doordat er ook in bevindelijk-gereformeerde kring steeds minder kinderen worden geboren.

Het aantal geboorten is overigens vergeleken bij het landelijk gemiddelde nog steeds hoog, waardoor de daling van het ledental minimaal is. Het aantal onttrekkingen (..

