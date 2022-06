Kerkelijke verzoening in Amsterdam: ‘De vrijgemaakte vuurvreters zijn verdwenen’

Na een kerkscheuring in de jaren zestig vieren vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden in Amsterdam zondag weer samen het avondmaal. De pijnlijke breuk ging gepaard met harde woorden. ‘Er werden vreselijke dingen gezegd.’

Marinus de Jong (l) en Jan van Helden in de Weteringkerk: ‘Bij de oudere leden van nu zie ik blijdschap over de toenadering.’ (beeld Martin Waalboer)

Amsterdam

Alleen de oudste kerkleden weten nog hoe in 1967 de vrijgemaakt-gereformeerde kerk in Amsterdam scheurde. Een deel bleef na een landelijk kerkelijk conflict, dat plaatselijk diepe sporen trok, ‘binnen verband’ (vrijgemaakt), een groter deel werd ‘buiten verband’ - de latere Nederlands Gereformeerde Kerken.

De verhoudingen tussen voormalige kerkgenoten was veelal ijzig. Douwe IJlst (92), die met zijn vrouw Mia (88) in Amsterdam ‘buiten verband’ raakte, weet nog als de dag van gisteren hoe een ouderling, binnen verband, terminaal ziek was en een ouderling die buiten verband was hem opzocht. ‘Hij werd geweigerd, hij mocht niet aan zijn bed komen. Dat was zeer pijnlijk.’

‘Het is er hier in Amsterdam heftig aan toegegaan, al weet..

