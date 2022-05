Oproep aan synode Protestantse Kerk: spreek je uit over relatievormen

De Protestantse Kerk in Nederland moet landelijk een ‘eenduidig en bijbels gefundeerd geluid’ laten horen over seksualiteit en relatievormen. Die oproep doet synodelid Maarten Molenaar uit Veenendaal in een open brief aan de generale synode van de Protestantse Kerk.

Hij roept het synodebestuur op dit thema te agenderen voor de landelijke kerkvergadering in november en vraagt mede-synodeleden die het met hem eens zijn zich bij hem te melden om dit agendavoorstel mede te ondertekenen. Als Molenaar zes medestanders vindt, moet het synodebestuur volgens de kerkelijke regels de vergadering een voorstel doen hoe de kwestie zal worden behandeld.

Molenaar is ouderling in de Julianakerk in Veenendaal, een gereformeerdebondsgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Volgens hem slaagt zijn kerkgenootschap er niet in zich duidelijk uit te spreken over (homo)seksualiteit. Hij spreekt daarmee dominee Jan Verhoeven na, voorzitter van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk.

