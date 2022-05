Na twintig jaar geduld krijgt deze kerk in Lelystad vrouwelijke ambtsdragers

De kerkelijke gemeente van christelijk- en Nederlands-gereformeerden in Lelystad heeft zondag vrouwelijke ambtsdragers gekozen. Dat gaat in tegen de landelijk regels van de Christelijke Gereformeerde Kerken. ‘We hebben ruim twintig jaar geduld gehad’, zegt kerkenraadsvoorzitter Jan Korf.

Dominee Peter Roosendaal (rechts) uit Lelystad was lid van het bestuur van de synode die 22 april na een lange bespreking besloot dat er geen ruimte is voor vrouwelijke ambtsdragers in de Christelijke Gereformeerde Kerken. (beeld Dick Vos)