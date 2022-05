Meer meldingen van misbruik binnen de kerk. ‘Het probleem is hardnekkig, helaas’

In het jaarverslag 2021 van Stichting Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties is te lezen dat er meer meldingen van misbruik zijn gemaakt dan in het jaar 2020. In totaal steeg het aantal meldingen van 8 naar 12.

De stijging is flink, maar het totaal aantal meldingen van misbruik lijkt nog relatief laag. Het meldpunt is beschikbaar voor zo’n 450 kerken, dus duizenden kerkleden. Ineke van Dongen, die werkzaam is bij het meldpunt, zegt dan ook dat de cijfers niet alles zeggen. ‘Wij denken niet dat we hier een compleet beeld schetsen, dat zou heel optimistisch zijn. Maar dit zijn de cijfers die we binnenkrijgen. Andere cijfers zijn vermoedens.’

Maar Van Dongen is duidelijk. Het lijken misschien niet veel meldingen, ze vindt het er 12 te veel. ‘Ik doe dit werk nu ruim 12 jaar. Als je het aantal meldingen doortrekt zit je, gerekend over die periode, toch aan meer dan 140 meldingen in de kerk. Ik vind dat er persoonlijk veel te veel. Het..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .