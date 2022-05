Onvrede over homobesluit Schotse kerk: ‘De kerk volgt de wereld in plaats van God’

De Church of Scotland - vergelijkbaar met de Protestantse Kerk in Nederland - gaf maandag groen licht voor het sluiten van homohuwelijken. Het stemt Andrew McGowan, oprichter van een evangelisch werkverband in de ‘Kirk’, verdrietig. Maar een breuk voorziet hij niet.

Edinburgh

Andrew McGowan, toen gemeentepredikant, zette in 2015 de Covenant Fellowship binnen de Church of Scotland op. ‘Dat was toen de synode aan lokale kerken de vrijheid gaf om dominees in een homorelatie aan te stellen. Ik ben op sabbatsverlof in Nederland geweest. Zoiets als de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk had ik in gedachten. Maar we hebben de middelen niet om zoiets van de grond te tillen.’

Was het synodebesluit van deze week het sluitstuk van het homodebat in uw kerk?

‘Dat denk ik wel. In 2009 kwam de eerste man die als dominee een relatie had met een man, uit de kast. De synode stelde in 2011 een theologische commissie in, waar ik ook in zat. Wij werden het niet eens en presenteerden in ons rapport twee standpunt..

