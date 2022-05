Schotse kerk voert het homohuwelijk in, zonder verplichte medewerking voor predikanten

Het wordt voor homo’s in de Church of Scotland - een zusterkerk van de Protestantse Kerk in Nederland - mogelijk om in de kerk te trouwen. De synode nam maandag een voorstel aan waardoor dominees een homohuwelijk kunnen sluiten.

Scott Rennie was in 2009 de eerste openlijk homoseksuele predikant in de Church of Scotland.

Edinburgh

De PKN nam zo’n besluit in 2004 al; het verschil is dat de Schotse kerk ook burgerlijke huwelijken sluit. In Nederland doet de ambtenaar van de burgerlijke stand dat en gaat het in de kerk om (in)zegening van het huwelijk. Op de Schotse synode stemden 274 afgevaardigden voor het besluit en 136 tegen.

Scott Rennie, dominee in Aberdeen, trouwde in 2014 met zijn vriend; toen kon dat nog niet in de kerk. ‘Het huwelijk is iets geweldigs’, zei hij maandag op de synode. ‘Mijn huwelijk met mijn man Dave verrijkt mijn leven en mijn werk. Ik zou geen dominee in deze kerk kunnen zijn zonder zijn liefde en steun.’

Er blijft ruimte in de Church of Scotland voor voorgangers die geen homohuwelijken willen sluiten. Technisch zit d..

