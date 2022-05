‘Het lijkt misschien of ik leiding geef aan een club wereldvreemde boeren uit de Biblebelt’

De kersverse voorzitter van de SGP-jongeren, Rody van Heijst, heeft er zin in: zaterdag vindt na vier jaar een weer een fysieke SGP-jongerendag plaats. De jongerenpartij verloor in de afgelopen vijf jaar meer dan de helft van de leden. Is Van Heijst daarom een kapitein op een zinkend schip? ‘Zo zie ik het niet, maar zo zou je het kunnen omschrijven als je naar de cijfers kijkt.’

Utrecht

Je bent seculier opgevoed. Hoe kom je dan bij de SGPJ terecht?

‘Ik kwam inderdaad later tot geloof. Toen ik veertien of vijftien was, had ik nog geen politieke interesse. Uiteindelijk ging de politiek mij boeien en wilde ik dat graag koppelen aan mijn geloofsovertuiging. Daarom kwam ik bij de SGP uit. Met name de thema’s pro-life, zondagsrust en het opkomen voor christelijk onderwijs vind ik belangrijk.’

Voelde het als een verplichting om als christen bij de SGP te gaan?

‘Nee, bij andere partijen kan ik niet volledig strijden voor mijn idealen.’

Zorgt uw onkerkelijke achtergrond ervoor dat u een andere SGPJ-voorzitter bent in vergelijking met uw voorgangers?

‘Voor mij speelt het geen rol, misschien voor anderen wel. Ik kan he..

