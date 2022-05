In Zeeland gaat een complete kerk naar een ander kerkverband

Op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland krijgt kerkelijke eenheid op bijzondere wijze vorm. De christelijk-gereformeerden nemen er een vrijgemaakt-gereformeerde kerk over – een unicum.

De gereformeerde kerk in Brouwershaven. (beeld Dirk-Jan Gjeltema)

Zierikzee-Brouwershaven

Het moet nog een beetje landen in de kleine Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) van Brouwershaven: nog even, en dan zal de gemeente deel uitmaken van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Dat is althans het plan.

De vrijgemaakt-gereformeerde kerk (82 leden, voornamelijk zestigplussers) gaat in zijn geheel op in de ruim achthonderd leden tellende CGK van Zierikzee. Zo ontstaat er één grote gemeente met twee kerkgebouwen. De gemeente kan door ‘overname’ van de vrijgemaakten wellicht een tweede predikant beroepen, die samen met de huidige predikant de gemeente Zierikzee/Brouwershaven kan bedienen.

Nu is al duidelijk dat het overgrote deel van de vrijgemaakten op het eiland bereid is mee te gaan naar h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .