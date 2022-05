De Protestantse Kerk moet zich sterker voor het huwelijk uitspreken, vindt de Gereformeerde Bond

Dat zei Verhoeven donderdag tijdens de Jaarvergadering van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk (PKN) in Putten, die voor het eerst sinds drie jaar weer fysiek kon worden gehouden. ‘Ik weet wel: Jan en alleman zal zeggen dat de Gereformeerde Bond een geborneerde club is, die niet meer weet te doen dan achterhaalde theologische standpunten te recyclen en zich te wentelen in haar gelijk.’

Hoewel het gevaar van moralisme volgens Verhoeven altijd op de loer ligt, is dat hier zeker niet het geval, vindt hij. ‘De kerk is geroepen het geloof te bewaren. Concreet betekent dit dat we met elkaar moeten bidden om profetisch inzicht: waar liggen de fronten?’ Het huwelijk is zo’n front, vindt Verhoeven. ‘Het is een totale, absolute ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .