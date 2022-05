Jan van der Stoep eerste bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Kampen: ‘Theologie kan niet zonder filosofie’

Filosofie geeft gereedschap in handen om na te denken over de kern van het bestaan: waar ga je voor? Waartoe ben je op aarde? Filosoof Jan van der Stoep stelt die vragen veel en graag.

Kampen

Jan van der Stoep (54) weet het: filosofie is voor veel mensen nogal ongrijpbaar en ver van hun bed. ‘Het is natuurlijk ook abstracte wetenschap. En dat is maar goed ook, want daardoor kun je in de wetenschappelijke wereld op hetzelfde niveau meepraten.’ Maar je kunt het wel degelijk praktisch maken, zegt Van der Stoep, die vrijdag voor de helft van zijn werktijd officieel aantreedt als bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht, een functie die hij sinds twee jaar ook al bekleedt in Wageningen.

Tot vorig jaar was Van der Stoep lector journalistiek en communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede en stelde hij dat soort vragen geregeld bij bedrijven en organisaties die hun missie ni..

