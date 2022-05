Twee nieuwe mannen toegelaten aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten

Twee mannen zijn toegelaten tot de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten om opgeleid te worden tot dominee. Een van hen is personal fitness coach Danny de Jong uit Nieuw Vennep.

Elk jaar in mei komt het curatorium van deze kerk bijeen, dat (als een vertegenwoordiging van de Generale Synode) verantwoordelijk is voor de opleiding van nieuwe predikanten.

Tijdens een drie dagen durende vergadering toetst dit orgaan of kandidaten die zich geroepen voelen, in september aan de Theologische School in Rotterdam mogen beginnen met hun opleiding tot predikant.

Predikantentekort

Het kerkverband, met 62 dominees verdeeld over 150 plaatselijke gemeenten in Nederland, kent een groot predikantentekort. Hoeveel kandidaten er zijn maakt het kerkgenootschap niet bekend, maar jaarlijks mogen slechts enkele mannen beginnen aan de opleiding.

Een van hen is Danny de Jong. De man, geboren in 1989 en vader van vi..

