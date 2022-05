CGK-synode biedt geen uitweg uit impasse. Hoe nu verder?

De langste synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken zit erop. Voor de existentiële problemen van het kerkverband is nog geen begin van een oplossing in zicht.

Dordrecht - Nunspeet

Aan zelfkwellende termen geen gebrek in christelijk-gereformeerde kring. ‘Een impasse’, als het over eenheid gaat. ‘Klemgereden in een te nauwe steeg’, als het over de grote, deels fundamentele verschillen gaat. Er is ‘een spagaat’, omdat de verschillen toenemen, tussen plaatselijke en landelijke ontwikkelingen.

‘Een kerkverband in ontbinding’, noemde synodevoorzitter Han Schenau het zelf in zijn afsluitende meditatie. Dit onder verwijzing naar Ezechiëls visioen van de dorre doodsbeenderen. Waarin ook de belofte sluimert: er kán, door de Geest, nieuw leven worden ingeblazen.

Intussen lopen nogal wat christelijk-gereformeerden met hun ziel onder de arm. Ze voelen zich vervreemd van hun eigen kerkverband. Waar is de ruimt..

