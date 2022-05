Even probeerden deze dominees uit hun comfortzone te stappen

Nijkerk

Honderd predikanten, uit verschillende kerkverbanden, zochten elkaar dinsdag op om na te denken over hun eigen werk.

Rond half 10 begint de foyer van het vergadercentrum in Nijkerk aardig vol te stromen. Sjaak Verwijs, directeur van de bond, is blij dat de samenkomst weer door kan gaan. Twee jaar lang kon de bond geen landelijke predikantendag organiseren, al was er vorig jaar wel een online bijeenkomst.

Het thema van de dag is ‘uit je comfortzone’. Verwijs: ‘We hebben gekozen voor een luchtig thema. We hebben het twee jaar lang alleen maar over corona gehad, nu wilden we het over iets anders hebben.’

Het is een kleurrijk gezelschap. Mannen en vrouwen, jonge dominees en oudere predikanten. Sommigen gekleed..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .