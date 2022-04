De nieuwe stroming binnen het methodisme is een feit

Nashville

Dat wereldwijde evenement was door de coronamaatregelen voor de derde keer op rij verschoven, en zal pas in 2024 plaatsvinden. Daar zal onder andere gesproken worden over hoe het kerkverband omgaat met LHTBI’ers en die discussie is al jaren gaande. Nu zeggen de kerkleiders van beide kanten dat het conflict alleen op te lossen is door middel van een kerkscheuring.

De gemeenten die het huidige UMC verlaten, doen dat veelal omdat ze niet willen dat homo’s in de kerk een ambt kunnen vervullen of trouwen. Zij willen niet nog een paar jaar wachten en besloten zich daarom aan te sluiten bij de nieuwe kerkstroming. Naar verwachting zullen ongeveer vijfduizend gemeenten zich aanmelden bij de Global Methodist Church (GMC). ..

