Christelijk-gereformeerden roepen lokale kerk dringend op geen homorelaties in te zegenen

De christelijke-gereformeerde kerken in de regio Amersfoort vragen de kerkenraad van Kruispunt, een kerk in Amersfoort-Vathorst, dringend geen homoseksuele relaties in te zegenen.

Amersfoort

Kruispunt is een samenwerkingsgemeente met leden uit de Protestantse Kerk in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken. De kerkenraad heeft het voornemen homoseksuele relaties in te zegenen, maar de christelijke gereformeerde kerken in de regio (classiskerken) vragen de uitvoering daarvan op te schorten, blijkt uit een verslag van een eerder deze maand gehouden classisvergadering. Het verslag staat in De Wekker, het landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), dat vandaag verschijnt.

De landelijke regels van de Christelijke Gereformeerde Kerken bieden geen ruimte voor het inzegenen van relaties tussen personen van hetzelfde geslacht. In 2013 sprak de generale sy..

