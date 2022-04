PKN waarschuwt diaconieën voor oplichting. ‘Je wilt wel dat het geld goed terecht komt’

Het aantal pogingen om diaconieën op te lichten neemt toe, waarschuwt Kerk in Actie. De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland roept diaconieën op alert te zijn.

Opvallend is dat het vaak gaat over kleine bedragen, van enkele tientjes.

De afgelopen periode heeft Kerk in Actie meerdere signalen gekregen van diaconieën die zijn opgelicht, of die te maken hadden met een poging daartoe. Om hoeveel gevallen het in totaal gaat, is volgens Marleen de Sterke, woordvoerder van Kerk in Actie, niet precies bekend. ‘We krijgen natuurlijk niet alle meldingen binnen. Maar we hebben meerdere signalen ontvangen van plaatselijke diaconieën, daarom willen we diakenen bewust maken van signalen die wijzen op een mogelijke poging tot oplichting.’

Opvallend is dat het vaak gaat over kleine bedragen, van enkele tientjes. Er lijkt ook een patroon te zitten in de manier waarop het geld afhandig wordt gemaakt. De diaconie wordt opgebeld met de vraag of er geld kan worden overgem..

