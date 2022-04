Reformatorische dominee over zijn roeping naar Canada: ‘De Heere sprak, ik had geen twijfel meer’

Otto van der Tang is predikant van het zeer behoudende kerkverband Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hij verruilt later dit jaar zijn huidige werkplek in Alblasserdam voor de gemeente van Chiliwack, Canada.

Dominee Otto van der Tang is predikant in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (beeld Sjaak Verboom)

Alblasserdam

Binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland zijn momenteel zeven predikanten actief. Het kerkverband heeft één emerituspredikant en er is één student in opleiding, terwijl er in Nederland 48 kerken zijn. Dominee Otto van der Tang is predikant sinds 2016 en is sindsdien voorganger in Alblasserdam. Dit jaar verhuist hij naar de andere kant van de oceaan, naar Chiliwack, omdat hij beroep heeft aangenomen van de Reformed Congregation in North America.

Bent u al eens in Chiliwack geweest?

‘Ja, twee keer eerder. In 2019 had ik uit die gemeente al een beroep gekregen om daar als predikant te komen werken. Ik had veel strijd; ik wist niet of het de weg van de Heere was. Uiteindelijk was er te veel twijfel, ik kon het..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .