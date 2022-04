Synodevoorzitter Han Schenau: ‘Afzien van vrouw in ambt kan een offer zijn’

Nunspeet

Na het synodebesluit dat in de Christelijke Gereformeerde Kerken vrouwen niet mogen dienen in de ambten, wringt de vraag: wat gebeurt er met gemeenten die al vrouwen in ambt hebben bevestigd?

Synodevoorzitter Han Schenau, predikant in Nunspeet, en dominee Peter Roosendaal uit Lelystad, lid van het synodebestuur, hebben daar op basis van het synodebesluit duidelijke ideeën over: ‘Die gemeenten hebben een eerder synodebesluit genegeerd. Dat is een reden om ze daar in de classes (verbanden van kerken in een regio, red.) op aan te spreken’, zegt Schenau. Hij hoopt dat in dat gesprek de dieper achterliggende vragen naar boven komen. ‘Het gaat hoe je geestelijk met elkaar omgaat. Op dat punt is het de afgelopen tijd misgegaan in o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .