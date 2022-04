‘Het doet pijn dat minder mensen zich geroepen voelen voor het werk in de kerk’

Dat gebeurt naar aanleiding van het onderzoeksrapport Geroepen om te dienen, dat vrijdag werd besproken tijdens de generale synode. Hieruit blijkt dat er de komende jaren een tekort wordt verwacht aan predikanten en kerkelijk werkers. Nu zijn er zo’n vijftienhonderd gemeentepredikanten actief binnen de PKN, de verwachting is dat dit er in 2030 ruim negenhonderd zullen zijn. Het aantal kerkelijk werkers wordt geschat op 680, de verwachting is dat dit er over acht jaar ongeveer 540 zullen zijn.

René de Reuver, scriba van het dagelijks bestuur van de PKN, noemde de prognoses ‘pijnlijk’. ‘Natuurlijk is dit niet helemaal nieuw, het komt in die zin dus ook niet als een donderslag bij heldere hemel, maar het feit dat steeds minde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .