VU-hoogleraar zegt lidmaatschap PKN op uit boosheid om PThU-besluit

Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit (VU), is zo teleurgesteld over de verhuizing van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) naar Utrecht dat hij zijn lidmaatschap van de Protestantse Kerk heeft opgezegd.

Dat schrijft Lietaert Peerbolte in een bericht op Twitter, nadat de generale synode van de PKN de voorgenomen verhuizing na een lange discussie had goedgekeurd. 'Ik ben zó boos over wat ik gezien heb op de Generale Synode van de PKN dat ik vanavond nog mijn lidmaatschap heb opgezegd. Genoeg is genoeg. “Vrij van kerk en staat”, aldus Abraham Kuyper. Ik snap hem steeds beter', schrijft de nieuwtestamenticus in zijn bericht. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .