Geen ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers in Christelijke Gereformeerde Kerken

In de Christelijke Gereformeerde Kerken komt geen ruimte voor vrouwelijke diakenen, ouderlingen en predikanten. Een commissie moet advies uitbrengen wat dit betekent voor gemeenten die tegen de regels in toch vrouwelijke ambtsdragers aanstellen.

Nunspeet

Vrijdag stemden 32 synodeleden tegen vrouwelijke ambtsdragers, 19 stemden voor.

Gemeenteleden die vinden dat er wel ruimte is voor vrouwelijke ambtsdragers, kunnen hun plaats in de kerken voluit blijven innemen, zo sprak de synode uit. Maar tegen de landelijke regels in vrouwen als ambtsdragers aanstellen, is niet toegestaan. Zij maken hun plaats binnen het kerkverband ‘heel moeilijk, zo niet onmogelijk’ als ze zich niet voegen naar het besluit van de synode. De houding van die kerken schaadt het onderlinge vertrouwen ernstig, sprak de synode uit. ‘Kerkelijke eenheid verdraagt zich nooit met plaatselijke eigenzinnigheid’, staat in de besluittekst.

Kerken in de regio moeten met zulke gemeenten ‘geduldig en in liefde’..

