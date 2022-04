Geen CGK’er wil een kerkscheuring, maar langs elkaar heen leven kan ook niet

Nunspeet

De zitting duurde lang en was intensief, de standpunten lagen ver uiteen en de discussie was inhoudelijk scherp, maar de sfeer bleef goed. Toch moet er vandaag een knoop over doorgehakt worden: mogen vrouwen ouderling, diaken en dominee worden in de Christelijke Gereformeerde Kerken? Het ontwarren van die knoop blijkt een enorme opgave: vragen over de positie van vrouwen, over het ambt, over hoe je welke besluiten in het kerkverband precies neemt en al dan niet handhaaft, lopen kriskras door elkaar.

Omwille van de lieve vrede langs elkaar heen leven of er het zwijgen toe doen, is geen oplossing, zei emeritus hoogleraar Gerard den Hertog donderdagavond. ‘We moeten ons wel terdege rekenschap geven wat een kerkscheuring teweeg ..

