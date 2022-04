Duitse protestanten tegen wapenlevering

Hannover

Friedrich Kramer, vredescommissaris van de Evangelische Kerk in Duitsland, bekritiseert de wapenleveranties van zijn land aan Oekraïne. In een interview met Domradio zegt Kramer begrip te hebben voor de handelswijze van de regering, maar deze toch af te wijzen. ‘We moeten ons de vraag stellen: kun je wapens leveren waarvan je weet dat ze mensen zullen doden?’ Kramer benadrukt aan de kant van Oekraïne te staan, en in te willen zetten op humanitaire hulp. Hij vindt het opmerkelijk dat er niet meer vragen worden gesteld bij wapenleveranties, die hij ‘zonde’ noemt.

