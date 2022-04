Deur naar de Raad van Kerken blijft open voor CGK. ‘Hetzij op afstand, we zullen wel bevriend blijven’

‘Eenheid gaat niet voor de waarheid’, zegt Piet Vergunst in een reactie op het besluit van de Christelijke Gereformeerde Kerken om geen deel te nemen aan de Raad van Kerken en de Nationale Synode.

Synode van de CgK in de Oenenburgkerk in Nunspeet. Foto van een stemming.

Met 26 stemmen tegen, en 24 stemmen voor deelname werd afgelopen dinsdag besloten dat het kerkgenootschap geen deel uit gaat maken van deze interkerkelijke initiatieven.

Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken zegt dat hij het besluit alleen maar kan respecteren. ‘De kwestie loopt al heel lang en er is intensief over nagedacht door de Christelijke Gereformeerde Kerken. Als de synode na zo’n lang traject dan vervolgens dit besluit neemt, dan is de tijd nog niet rijp voor een lidmaatschap.’

Wel blijft volgens Van Dartel de deur naar de Raad van Kerken voor de CGK altijd openstaan. ‘De Raad heeft verschillende beraad- en werkgroepen. Daar kan de CGK gewoon in blijven meewerken. Op dat niveau kun je elkaar blijven ontmoet..

