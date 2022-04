CGK’ers beschaamd over impasse: ‘Echte interesse in mening van de ander ontbrak’

Even pauze tijdens een lange synodedag in de Oenenburgkerk in Nunspeet.

Nunspeet

Voor- en tegenstanders van de vrouw in het ambt hadden niet écht de bereidheid naar elkaar te luisteren. Ze toonden, zo erkennen ze zelf, niet écht interesse in de mening van anderen, toonden niet voldoende inlevingsvermogen, gaven elkaar geen ruimte, veroordeelden elkaar te snel en stopten elkaar te gemakkelijk in hokjes. ‘Te weinig is er echt met elkaar gesproken van hart tot hart’, erkenden synodeleden van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) woensdagmiddag schuldbewust.

In de uren daarvoor hadden ze elkaar in groepjes diep in de ogen gekeken, in een poging nader tot elkaar te komen. Er werd van hart tot hart gesproken, maar, zo merkte een afgevaardigde op, als je weer achter je synodetafeltje zit, schiet je zomaar ..

