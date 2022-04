CGK niet in Raad van Kerken en Nationale Synode. ‘Ik noem dat een kerkelijke brexit’

De Christelijke Gereformeerden Kerken zetten een streep door de deelname aan twee interkerkelijke initiatieven. Ze doen niet meer mee in de stuurgroep van de Nationale Synode en worden ook geen lid van de Raad van Kerken.

Nunspeet, 19 april 2022. Synode van de CGK in de Oenenburgkerk.

Nunspeet

De Nationale Synode, waarin vertegenwoordigers van tal van kerkgenootschappen samenwerken, stelt zich tot doel eenheid onder christenen in Nederland te bevorderen. Drie jaar geleden werd daartoe door deelnemers een ‘Verklaring van verbondenheid’ getekend. De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van Nederlandse kerken die eveneens streeft naar eenheid tussen de deelnemende kerken.

De vraag of de Christelijke Gereformeerde Kerken moeten deelnemen aan beide oecumenische initiatieven verdeelt het kerkgenootschap diep, zo bleek ook dinsdag opnieuw tijdens de generale synode in Nunspeet. Een adviescommissie die zich moest uitspreken hoe het kerkverband zich tot deze initiatieven moet verhouden, slaagde er niet in tot een gezamenl..

