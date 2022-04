Twee nieuwe universitair hoofddocenten voor Theologische Universiteit Apeldoorn

Dominee Arie Versluis uit Ede wordt in Apeldoorn universitair hoofddocent Oude Testament. (beeld nd)

Nunspeet

Dat maakte dominee Han Schenau, voorzitter van de christelijk-gereformeerde synode dinsdagmiddag bekend na een urenlang overleg achter gesloten deuren. Versluis treedt in de voetsporen van hoogleraar Eric Peels, die begin volgend jaar met emeritaat gaat. Versluis is gepromoveerd op een oudtestamentisch onderwerp: de opdracht om de Kanaänieten uit te roeien. Na zijn benoeming sprak hij de hoop uit ‘in hetzelfde spoor’ als zijn voorganger Peels te gaan.

De universiteit in Apeldoorn begon in oktober 2021 met de werving voor beide functies. Toen werd al de voorkeur gegeven dat de kandidaten predikant zouden zijn in de Christelijke Gereformeerde Kerken. In de vacaturetekst staat dat de nieuwe docent Nieuwe Testament per 1 sep..

