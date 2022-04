Eric Peels voor synode CGK: ‘Laten we asjeblieft één kunnen blijven’

Eric Peels (65), hoogleraar oudtestamentische vakken aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, gaat met emeritaat. De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken verleende hem dit emeritaat dinsdag ‘op de meest eervolle wijze’, per 1 februari 2023.

(beeld nd)

Apeldoorn

Hij is dan 36 jaar aan de predikantenopleiding van de Christelijke Gereformeerde Kerken verbonden. Synodevoorzitter Han Schenau typeerde hem dinsdag ter synode als de ‘leermeester van het langer luisteren’. Schenau memoreerde dat Peels niet alleen verbonden is met de CGK, maar ook betrokken is bij de Nationale Synode en meewerkte aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling.



Eric Peels spreekt de christelijke-gereformeerde synode toe. - beeld nd

Zo’n 26 jaar werkte hij aan de TUA samen met rector Herman Selderhuis. Die riep in herinnering hoe groot de teleurstelling was dat de plannen voor een gezamenlijke universiteit met ‘Kampen’, de Gereformeerde Theologische Universiteit, afketsten. Peels zelf sprak de hoop uit dat de samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht lang in stand zal blijven, ‘want wat hebben we elkaar nodig’.

Naast ruim drie decennia hoogleraar was Peels ook een periode rector van de universiteit. ‘In 1974 kwam ik binnen bij de Theologische Universiteit Apeldoorn als jong student, die nog heel veel moest leren’, sprak Peels. ‘Nu ga ik weg als hoogleraar en moet ik nog steeds heel veel leren.’

Later deze week bespreekt de generale synode het onderwerp ‘vrouw en ambt’, waarover grote verdeeldheid is. Peels sprak zijn zorg uit over die verdeeldheid en sprak de hoop uit dat ‘we asjeblieft één kunnen blijven’. <