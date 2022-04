Geen kerkelijke bevestiging van geregistreerd partnerschap in Christelijke Gereformeerde Kerken

Stellen die een geregistreerd partnerschap aangaan, kunnen die verbintenis in de Christelijke Gereformeerde Kerken niet kerkelijk laten bevestigen.

(beeld nd)

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, dinsdag bijeen in Nunspeet. (beeld nd)

Nunspeet

Een huwelijk is echt wat anders dan een geregistreerd partnerschap, vindt een meerderheid van de leden van de generale synode, die dinsdag tot en met vrijdag in Nunspeet vergadert. Met het besluit komt een einde aan een al langer lopende discussie over deze kwestie. Een voorstel van een synodelid dat er wel kerkelijke bevestiging kan plaatsvinden, mits dezelfde bewoordingen worden gebruikt als bij een huwelijk, werd verworpen.

Een studiecommissie gaat nader onderzoek doen naar de vraag wat de eventuele consequenties zijn van kerkleden die een geregistreerd partnerschap hebben gesloten voor ‘deelname aan het kerkelijk leven’, zoals geloofsbelijdenis, doop, avondmaal, en ambtsbediening.

In het oorspronkelijke vo..

