Kerk in Oak Park gaat alleen online nadat pastor wordt bedreigd

‘Vasten van witheid’, dat wilde de Amerikaanse pastor John Edgerton als thema tijdens de vastentijd. Het plan was om in de diensten alleen liederen en hymnes voorbij te laten komen die zijn geschreven door niet-witte componisten. Deze keuze kwam de voorganger echter op bedreigingen te staan, waardoor hij zich genoodzaakt voelt om de diensten voorlopig alleen online te houden. Dat meldt de Chigago Sun-Times.

De First United Church of Oak Park.

Oak Park

Op het terrein van de First United Church of Oak Park stond een spandoek met de tekst: ‘Deze vastentijd bouwen we ons loflied op de stemmen van zwarte mensen, inheemse mensen en mensen van kleur’. Dit zorgde voor ophef nadat meerdere media erover berichtten en mensen de kerk beschuldigde van ‘omgekeerd racisme’.

‘Totdat de lokale en federale politie het onderzoek naar deze bedreigingen heeft afgerond, zullen de diensten alleen online zijn’, schreef de predikant afgelopen maandag in de Chicago Sun-Times. In een online verklaring laat de kerk weten dat er meer dan duizend ‘haatberichten’ op een dag binnen zijn gekomen. Sommigen van die berichten waren ook aan de pastor zelf gericht. Volgens Edgerton was liefde zijn ..

