Wout verzamelt afgedankte Christusbeelden, verzorgt ze en legt ze in een rustbed

‘Windkracht 3pt0’ is een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Noordwijk, aan de kust. De ergste corona is voorbij – er zijn weer mensen welkom. Zoals vanavond, voor bezinning en ontmoeting met een kunstenaar, die afgedankte Jezusbeelden in een ziekenhuisbed legt.

‘Welkom in de Oude Jeroenskerk, onze mooiste kerk in Noordwijk.’ Ruth Koster, voorzitter van het bestuur van de pioniersplek Windkracht3pt0, straalt. ‘Dit is onze eerste activiteit die we sinds tijden weer organiseren. Vóór corona hadden we geregeld een culturele avond.’ Ze kijkt om zich heen. ‘Het gaat ons trouwens niet zozeer om kwantiteit, maar meer om kwaliteit.’ Die woorden slaan op het aantal aanwezigen dat op deze avond afgekomen is – en veelal grijs en wijs.

De tafel is bezaaid met kunstwerken van Wout Herfkens. Hij is vandaag vanuit zijn woonplaats Oosterbeek naar Noordwijk gereisd, met in zijn koffer tientallen goed ingepakte, afgedankte Christusbeelden. Herfkens deelt met de hoorders en kijkers de ontstaansgeschiedenis van de b..

