‘Protestantse Kerk krijgt te maken met predikantentekort’

Die conclusie wordt getrokken door onderzoekers van Kaski, het onderzoekscentrum voor religie en samenleving van de Radboud Universiteit. In opdracht van de Protestantse Kerk (PKN) stelden ze een prognose op van het aantal predikanten, kerkelijk werkers, leden en gemeenten dat de PKN in 2030 telt.

De verwachting is dat het aantal gemeentepredikanten zal dalen tot 940, terwijl dat er nu ruim 1500 zijn. De belangrijkste oorzaak voor de verwachte daling is de leeftijd van predikanten, doordat een groot gedeelte van hen over acht jaar de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het aantal kerkelijk werkers neemt naar verwachting ook af, van 680 naar 540. Tenslotte is de verwachting dat ook het aantal predikanten met een bij..

