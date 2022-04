Kerkjournalist Klaas van der Zwaag: ‘Vroeger had ik misschien op de brandstapel gemoeten’

De geboren en getogen Barnevelder zit op zijn gemak in een grijze fauteuil, met zijn rug tegen het raam. Het uitzicht is landelijk: groen gras, zover als je kunt kijken. Tevreden concludeert Van der Zwaag (66) dat dit interview een reden is voor zelfreflectie. ‘Ik kijk terug op een druk en veelzijdig leven en ga de dingen op een afstand beoordelen.’

De theoloog en filosoof neemt na 36 jaar afscheid van het Reformatorisch Dagblad. Twee maanden voor de definitieve pensioendatum heeft hij al al vrij; hij heeft genoeg voorraad aan vrije dagen opgebouwd. Tegen zijn pensioen ziet hij niet op; hij ziet er juist naar uit om te gaan genieten van zijn vrije tijd.

In zijn tijd als journalist bracht Van der Zwaag ook boeken uit. Over Augus..

