Dominee Maarten Klaassen uiterst kritisch op eigen PKN: ‘Ik denk dat ik mijn nek moet uitsteken’

De Protestantse Kerk in Nederland gaat onjuist om met het thema seksualiteit, vindt dominee Maarten Klaassen. Hij diende afgelopen oktober een ernstig bezwaar tegen de kerkelijke leer in, maar dat werd afgewezen. De classis Delta oordeelde dat het bezwaar niet direct te maken heeft met het belijden van de kerk.

Arnemuiden

In zijn gravamen - een persoonlijk bezwaar tegen de leer - benoemt Maarten Klaassen (41) verschillende aanleidingen rondom het thema seksualiteit die volgens hem indruisen tegen de Bijbel. Hij is het oneens met de mogelijkheid die de Protestantse kerk biedt om een relatie tussen dezelfde geslachten te zegenen in de kerk, hij ziet het als probleem dat de kerk geen waardeoordeel uitspreekt over ‘de seksuele geaardheid van leden’ en stoort hij zich aan de aanbevelingen van de Protestantse Theologische Universiteit over meer inclusiviteit, waarbij de universiteit ‘diverse vergaande aanbevelingen deed’.

Met welke aanbevelingen heeft u moeite?

‘De oproep inclusieve taal in de liturgie te gebruiken, het verschil met huwelijk t..

