Duitse kerk wil gebouwen vrijhouden van nazi-symbolen en andere ongepaste elementen

In kerkdiensten mogen geen voorwerpen meer worden gebruikt waarop antisemitische en nazi-symbolen te zien zijn. Dat heeft de synode van de Evangelisch-Lutherse Kerk Berlijn-Brandenburg besloten.

De omstreden kerkklok uit 1934 in Herxheim, in de Pfalz in het zuidwesten van Duitsland.

Beriljn

In tal van Duitse kerken worden nog steeds hakenkruisen of andere nazi-symbolen ontdekt op klokken, lessenaars, doopvonten en bouwelementen. Daarnaast kan het ook gaan om afbeeldingen uit de negentiende eeuw of de middeleeuwen.

Die horen voortaan in musea of een andere educatieve context thuis, en niet meer in de liturgie, zo bepaalde de synode. De kerk gaat plaatselijke gemeenten helpen, hoe ze moeten omgaan met hun bezittingen.

Zo heeft het orgel van de Glaubenskirche in de Berlijnse wijk Tempelhof twee pijpen met kleine portretjes van Hitler en (waarschijnlijk) zijn vrouw Eva Braun. Volgens Marion Gardei, antisemitisme-coördinator van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Berlijn, gaat het verder bijvoorbeeld om een afbeeldin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .