Dominee Wijnand Zondag: ‘Kerk wordt in één adem genoemd met een zwembad of voetbalclub’

Moet de kerk luisteren naar adviezen of maatregelen die de overheid formuleert als het om de eredienst gaat? En waar raken kerkelijk en wereldlijk recht elkaar? Over dat soort vragen gaat Wijnand Zondag nadenken, als bijzonder hoogleraar ‘kerk, recht en samenleving’ aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). ‘Kerken worden in één adem genoemd met een kippenslachterij, een zwembad en een voetbalclub.’

Apeldoorn

Zondag werd op 4 januari vorig jaar al benoemd. De leerstoel omvat een dag per week en gaat uit van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU). De rede die het begin van zijn hoogleraarschap markeert, is tweemaal uitgesteld, vanwege de corona maatregelen en vanwege het overlijden van zijn vader. Met dat eerste zit je meteen in het hart van Zondags onderzoeksopdracht. Zijn redevoering heeft als titel ‘Werk en kerk: wat is recht in de 21e eeuw?’ ‘Die titel is ontleend aan de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. De eigenaar van de wijngaard belooft de mannen die hij inhuurt een loon dat ‘recht is’ (Matth. 20:7b). Het antwoord op de vraag wat ‘recht is’ is deels tijdgebonden’, vertelt hij. Zondag houdt zich bezig ..

