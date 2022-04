Waarom je als pionier niet bent mislukt als het niet altijd lukt om over Jezus te praten

Wat doe je als kerkelijke pionier wanneer je merkt dat de mensen die je tegenkomt, helemaal niet zo bezig zijn met een persoonlijke relatie met God? Annemiek de Jonge constateert in haar proefschrift dat er best vaak spanning zit tussen theologische opvattingen en de missionaire praktijk.

Annemiek de Jonge promoveert vandaag op een onderzoek naar ideaal en praktijk in missionaire projecten.

Zwolle

Stel dat je in de kerk altijd hebt gehoord dat het ‘pas goed zit’ als mensen zeggen dat ze een persoonlijke relatie met Jezus hebben. Maar in de buurt waar je als pionier werkt, heb je dat eigenlijk nog nooit iemand horen zeggen. Is al je harde werken dan voor niets?

Dat kan een kerkelijk pionier – iemand die zich op een creatieve manier richt op het bereiken van niet-gelovigen met het evangelie – inderdaad wel eens aan stoppen denken, zegt Annemiek de Jonge, onderzoeker en docent bij de theologieopleiding van Hogeschool Viaa in Zwolle. Maar dat is zeker niet de enige mogelijke uitkomst, blijkt uit het onderzoek waarop ze vandaag promoveert aan de Theologische Universiteit Kampen.

lastig vol te houdenIn beide gevallen werden..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .