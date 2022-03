Dominee Anthonie Kort van Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland wordt niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie hoeft dominee Anthonie Kort van de Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland niet te vervolgen voor zijn uitspraken over homoseksualiteit.

Den Haag

Dat heeft het gerechtshof in Den Haag woensdag bepaald. Rotterdammer Leon Houtzager diende eerder een klacht in tegen het OM nadat die besloot Kort, predikant in Krimpen aan den IJssel, niet te vervolgen.

Houtzager, die opgroeide in Krimpen aan den IJssel, deed in 2020 aangifte tegen Kort. Volgens Houtzager had de predikant in een brief die gericht was aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel discriminerende uitspraken gedaan over homo’s. Justitie besloot destijds de predikant niet te vervolgen omdat er ‘geen sprake is van strafbare uitlatingen op grond van enig wetsartikel’.

Houtzager ging hiertegen in beroep en het gerechtshof begon een zogenoemde artikel 12-procedure. Dit betekent dat het hof keek naa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .