Beroepen te Nootdorp: R.J. van Elderen te Eemdijk, die dit beroep heeft aangenomen; te Utrecht (wijkgemeente Kerk op Zuilen): J.H. Stuiver te Maarssen, die dit beroep heeft aangenomen.





Aanvulling bij het kerknieuws van maandag 13 juli: A.J.J. van Vliet, beroepen te Bolsward (gereformeerd, Gasthuiskerk), is niet alleen predikant in Broeksterwoude, maar ook in Leeuwarden.





overleden

Arnhem - 6 juli - Bjarne

Kristensen (geboren 2 juli 1921). Hervormd predikant Blija (1951), Stolwijk (1956), Drempt (1958), Garmerwolde-Thesinge (1965), studentendecaan Rijksuniversiteit Groningen (1970).

gereformeerde gemeenten

Bedankt voor Moerkapelle: H. Hofman te Kalamazoo (Michigan).

geref. gemeenten in Ned.

Beroepen te Nieuwaal: M.

Krijgsman te Arnemuiden.

oud ger..

