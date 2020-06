Kerknieuws dinsdag 16 juni 2020

Het dagelijkse overzicht van dominees die een beroep hebben gekregen, intrede doen of afscheid nemen van hun plaatselijke gemeente.

Protestantse Kerk

Beroepen te Apeldoorn (De

Fontein, deeltijd): S.H. Muller te Epe (gereformeerd), die dit beroep heeft aangenomen; te Apeldoorn (De Fontein, deeltijd): S. Ris te Rijssen (gereformeerd), die dit

beroep heeft aangenomen.

Geref. Kerken vrijgemaakt

Aangenomen naar Meppel: kandidaat K.S. Tamminga te Kampen.

overleden

Doornspijk | 12 juni | Pieter de Jong (geboren 19 juli 1950).

Predikant Sneek-Koudum (1979), Siegerswoude-Frieschepalen (1984, tot 1988 in combinatie met Wijnjewoude), Oldehove (1991). Emeritaat: 1995. Na emeritaat formeel verbonden aan Oldehove maar werkzaam als docent en pastoraal werker. In 2006 onttrok hij zich aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en sloot hij zich aan bij een hervormde gemeente in de Protestantse Kerk.





