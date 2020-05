Het dagelijkse overzicht van dominees die een beroep hebben gekregen, intrede doen of afscheid nemen van hun plaatselijke gemeente.

Protestantse Kerk

Beroepen te Koog aan de Zaan-Zaandijk (hervormd, Kogerkerkgemeente, deeltijd 50%): proponent H. van Dorssen te Amsterdam, die dit beroep heeft aangenomen.

Overleden

Eelde | 2 mei | Hermanus Antonius Hubertus Martinus van Vliet (geboren 3 november 1940) in Utrecht en werd in 1984 hervormd predikant in Farmsum-Oosterhoek-Meedhuizen, Eelde (1996). Emeritaat: 2005.





