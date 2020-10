Benedictus XVI distantieert zich van omstreden gemeenschap na misbruikberichten

Emeritus-paus Benedictus heeft zich schriftelijk gedistantieerd van de Katholische Integrierte Gemeinde na berichten over geestelijk misbruik. Benedictus XVI erkende de sektarische gemeenschap als aartsbisschop van München in 1978 en onderhield er decennialang goede contacten mee.

Vaticaanstad

Het aartsbisdom München-Freising doet sinds oktober 2019 onderzoek naar de gang van zaken binnen de in 1948 door het echtpaar Traudl und Herbert Wallbrecher opgerichte gemeenschap. Benedictus XVI erkende de gemeenschap als aartsbisschop van München in 1978.

De brief van de voormalige paus wordt gepubliceerd in het novembernummer van de Herder-Korrespondenz. Hij schrijft schijnbaar ‘over veel van het interne leven’ binnen de gemeenschap ‘niet geïnformeerd of zelfs verkeerd voorgelicht’ te zijn geweest. ‘In eerste instantie besefte ik niet dat in de poging om de zaken van het dagelijks leven integraal vanuit het geloof vorm te geven, er ook vreselijke vervormingen van het geloof mogelijk waren’, schrijft Benedictus die..

