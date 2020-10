Vaticaan wil niet met Duitse leken praten, maar alleen met bisschoppen

De Duitse bisschoppen wilden twee leken meenemen naar Rome om te spreken over de Vaticaanse parochie-instructie die afgelopen zomer in Duitsland voor de nodige kerkelijke onrust zorgde. Maar kardinaal Stella houdt de boot af en wil alleen bisschoppen ontvangen.

Vaticaanstad

‘Men praat in Rome liever over ons dan met ons’, is inmiddels het gevoel bij een aantal Duitse katholieken, hardop uitgesproken door de Duitse katholieke vrouwenbond KFD. De prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Clerus, kardinaal Beniamino Stella, wees een voorstel van bisschop Georg Bätzing af om een tweetal gelovigen mee te nemen voor hun gesprek over de parochie-instructie naar Rome.

Dat blijkt uit een acht pagina’s tellende brief die Stella op 29 september aan Bätzing richtte waarvan de inhoud deze week via het maandblad Herder-Korrespondenz uitlekte. De parochie-instructie is volgens Stella ‘in eerste instantie aan de bisschoppen gericht’. Deze moeten instructies namelijk uitvoeren, zo bepaalt het kerkeli..

