Australië waarschuwde paus voor coronabesmetting

De Australische autoriteiten hebben paus Franciscus gewaarschuwd voor een mogelijke coronabesmetting. De pauselijk nuntius in Australië bleek na een bezoek aan Rome bij aankomst in Canberra besmet met het virus. Hij ontmoette ook een ongemaskerde paus Franciscus in privé-audiëntie.

Canberra

Aartsbisschop Adolfo Tito Yllana (72) ontmoette Franciscus op 6 oktober, minder dan twee weken voordat hij vorige week maandag positief werd getest. De besmetting liep hij naar alle waarschijnlijkheid in Italië op. Hij bevindt zich sinds zijn terugkeer op 9 oktober in thuisquarantaine. De nuntius is de eerste geregistreerde coronabesmetting in meer dan 100 dagen in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales.

Binnen het Vaticaan zijn inmiddels dertien leden van de Zwitserse garde positief op het virus getest. Vorige week dinsdag, tijdens een interreligieuze ontmoeting op Italiaans grondgebied droeg paus Franciscus wel een masker. Maar vorige week woensdag deed hij dat opnieuw niet tijdens een algemene audiëntie in het Vaticaan, ter..

