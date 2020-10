Vaticaan excommuniceert voormalige pater uit Medjugorje

De voormalige franciscaan Tomislav Vlasic is geëxcommuniceerd nadat hij in 2009 al door paus Benedictus XVI uit het priesterambt en de Franciscanerorde was gezet. Hij was de eerste geestelijk begeleider van de zieners van de vermeende Mariaverschijningen in de omstreden bedevaartsplaats Medjugorje.

Brescia

Vlasic wordt beschuldigd van het uitvoeren van pastorale activiteiten, waaronder het ongeoorloofd toedienen van sacramenten. In het Noord-Italiaanse bisdom Brescia had hij een boerderij opgekocht van waaruit hij een ‘soort parallele kerk’ leidde, geïnspireerd op de Medjugorje-devotie. Het bisdom maakte de excommunicatie – die al op 15 juli was uitgesproken – afgelopen vrijdag bekend.

Vlasic was als priester werkzaam in het dorp Medjugorje (Bosnië-Herzegovina) toen daar in 1981 zes jongeren zeiden Mariaverschijningen te hebben gekregen. Hij stond mede aan de oorsprong aan de wereldwijde verspreiding van de devotie. Maar in februari 2..

